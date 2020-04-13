13.04.2020 (10:42)

Историческая техника ЦВО готова к проведению парада Победы

Ремонтники Центрального военного округа (ЦВО) завершили восстановление исторических образцов военной техники. Раритетные танки и бронеавтомобили впервые покинули мастерские для проведения обкатки. Впервые в парадном строю парада Победы в Екатеринбурге пройдут воссозданные на Урале легендарные бронеавтомобили БА-64.

После цикла слесарных и пуско-наладочных работ знаменитые броневики окрашены в зеленый защитный цвет, осталось установить вооружение и нанести цветографические знаки принадлежности.

Также в парадном строю знаменитая «тридцатьчетверка», участвовавшая в прорыве через Манесов мост в составе Уральского добровольческого танкового корпуса во время Пражской наступательной операции. Боевая машина героя танкиста Ивана Гончаренко загружена на многотонный трал и готова к транспортировке к месту первой парадной тренировки.

Всего в составе механизированной колонны пройдет 11 образцов исторической военной техники: 2 бронеавтомобиля БА-64, танк Т-34, бронетранспортер БТР-152 и 7 восстановленных мотоциклов МВ-650 со знаменами воинских частей, сформированных в Свердловске для убытия на фронт в годы Великой Отечественной войны.

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