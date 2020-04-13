Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.04.2020 (13:24)

В Астраханской области прошли боевые стрельбы расчётов систем С-400 «Триумф» Западного военного округа

Фото Видео

На полигоне Ашулук в Астраханской области расчеты зенитного ракетного полка Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) провели боевые пуски зенитных управляемых ракет систем С-400 «Триумф» по воздушным целям.

В рамках этапа тактических учений с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области протяженностью более 2 тыс. км и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе.

Боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командного пункта системы С-400 «Триумф» отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара. В ходе дежурства были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника.

Помимо этого, военнослужащие сдали зачёты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В гвардейскую танковую армию ЗВО поступили новейшие танки Т-90М «Прорыв»
В рамках контрольной проверки военнослужащие ЗВО развернули мобильный военный госпиталь
В столовой штаба ЗВО заработала система заказа питания
Ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал песню, посвящённую борьбе с пандемией

Метки:
Западный военный округ , ПВО , Ашулук , Боевая подготовка , Полигон , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false