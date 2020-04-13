13.04.2020 (11:30)

Конкурс для девушек, поступающих в Военно-морской политехнический институт, составляет свыше 10 человек на место

Конкурс среди девушек, поступающих на факультет «Системы автоматизации управления Военно-Морского Флота» в Военно-морской политехнический институт, составляет более 10 человек на место. Такие показатели были озвучены руководством Военного учебно-научного центра ВМФ в ходе совещания в Адмиралтействе, состоявшегося по видеоконференцсвязи под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Главкому ВМФ было также доложено, что пять девушек выпускного курса Военно-морского политехнического института завершили практику по специальности на Северном флоте. Это девушки первого набора, которые в этом году, спустя пять лет учебы, выпустятся из Института и продолжат службу в Военно-Морском Флоте по избранной специальности «Системы автоматизации управления ВМФ».

Девушки прошли практику в главное базе Северного флота — Североморске, выполняя функции дублеров дежурных смен, а также участвовали в тренировках по специальности. Программа практики включает также посещение узла связи и командного пункта Северного флота, изучение руководящих документов по организации службы.

В настоящее время в Военно-морском политехническом институте проходит обучение 41 девушка.

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