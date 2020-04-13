13.04.2020 (13:20)

Тральщики Северного флота отработали минные постановки в Баренцевом море

Минно-тральные корабли соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) в соответствии с планом боевой подготовки отработали постановку минных заграждений в прибрежных полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Экипажи базовых тральщиков «Ядрин» и «Соловецкий юнга» выполнили минирование участка Мотовского залива Баренцева моря. Постановка учебных мин осуществлялась в рамках проведения контрольной проверки за зимний период обучения. В ходе занятий оценивалась степень готовности экипажей и материальной части каждого корабля к выполнению задач по предназначению.

Помимо выполнения боевых упражнений по минным постановкам экипажи кораблей отработали слаженность действий в группе, при выполнении совместного маневрирования и отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

После выполнения задач в море тральщики вернулись в основной пункт базирования – Полярный.

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