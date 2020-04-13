13.04.2020 (10:07)

Ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал песню, посвящённую борьбе с пандемией

Дислоцированный в Санкт-Петербурге Ансамбль песни и пляски Западного военного округа презентовал клип на песню «Не заражённый», посвящённый борьбе петербуржцев с пандемией «COVID-19».

В песне, мотивирующей к борьбе с вирусом, воспевается работа врачей, отмечается сплочённость общества и действенность профилактических мероприятий. Текст композиции напоминает о героическом прошлом Санкт- Петербурга, не раз побеждавшем любые напасти.

В основе сингла – песня Валерия Кипелова «Непокорённый». Демонстрируемый в аккаунтах ансамбля в популярных социальных сетях клип записан артистами в условиях самоизоляции и призывает оставаться всех дома.

Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 г. является одним из старейших творческих коллективов Российской армии. В становлении ансамбля принимали участие композиторы М. Блантер, В. Соловьев-Седой, Г. Свиридов. В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал свыше 2 тыс. концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более 1000 – на передовой. Артисты ансамбля прошли горячие точки Афганистана и Северного Кавказа, Сирийской Арабской Республики, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

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