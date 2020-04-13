13.04.2020 (11:20)
В рамках контрольной проверки военнослужащие ЗВО развернули мобильный военный госпиталь
В Московской области на базе отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках контрольной проверки за зимний период обучения развернули современный многофункциональный мобильный военный госпиталь.
Медицинский персонал организовал лечебный процесс, снабжение медикаментами, медицинскую сортировку и эвакуацию, а также контроль за соблюдением санитарного режима при работе с пациентами. В хирургическом модуле специалисты отработали условный прием личного состава, нуждающегося в лечении, и с помощью новейшего эндовидеохирургического оборудования и искусственного аппарата вентиляции легких провели ряд операций.
Госпиталь включает в себя приемно-диагностическое и инфекционное отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также специальные диагностические лаборатории. Он полностью рассчитан на работу в автономных условиях. Все отделения развертываются в пневмомодулях.
Стационар многофункционального мобильного госпиталя рассчитан на 100 койко-мест.