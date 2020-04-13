13.04.2020 (11:20)

В рамках контрольной проверки военнослужащие ЗВО развернули мобильный военный госпиталь

В Московской области на базе отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках контрольной проверки за зимний период обучения развернули современный многофункциональный мобильный военный госпиталь.

Медицинский персонал организовал лечебный процесс, снабжение медикаментами, медицинскую сортировку и эвакуацию, а также контроль за соблюдением санитарного режима при работе с пациентами. В хирургическом модуле специалисты отработали условный прием личного состава, нуждающегося в лечении, и с помощью новейшего эндовидеохирургического оборудования и искусственного аппарата вентиляции легких провели ряд операций.

Госпиталь включает в себя приемно-диагностическое и инфекционное отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также специальные диагностические лаборатории. Он полностью рассчитан на работу в автономных условиях. Все отделения развертываются в пневмомодулях.

Стационар многофункционального мобильного госпиталя рассчитан на 100 койко-мест.

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