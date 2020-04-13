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13.04.2020 (12:13)

В гвардейскую танковую армию ЗВО поступили новейшие танки Т-90М «Прорыв»

В апреле в гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся на территории пяти регионов России, начались первые поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщил командующий танковым объединением ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«В Таманскую мотострелковую дивизию поступила первая партия танков Т-90М. Боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Они оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени», — отметил генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Командующий гвардейской танковой армией ЗВО также добавил, что в объединении применяются несколько десятков разновидностей тренажеров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90. Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Также тренажеры для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на разных дальностях до десяти различных мишеней. Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.

В гвардейской танковой армии ЗВО в настоящее время завершено обучение экипажей управлению, стрельбе и ведению боя на новейших танках Т-90М.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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