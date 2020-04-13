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13.04.2020 (10:55)

Военнослужащие в Волгоградской области досрочно перевели технику на летний режим эксплуатации

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) досрочно перевели свои боевые машины на летний режим эксплуатации в связи подготовкой механизированной колонны техники к участию в параде Победы.

Всего на летний режим эксплуатации в мотострелковом соединении будет переведено более 1 тыс. единиц различной боевой и специальной техники, при этом будет использовано более 16 тонн моторных и трансмиссионных масел, около 3,4 тонн пластичных смазок и более 35 тонн охлаждающих жидкостей.

Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ.

Перед началом нового учебного периода будет проведен смотр соединения, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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