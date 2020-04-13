13.04.2020 (11:27)

Специалисты РХБ защиты ЮВО дезинфицируют порядка 2,5 тыс. кв. м территории регулярного использования

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) продезинфицируют порядка 2,5 тыс. кв. м территории зданий и объектов регулярного использования.

Дезинфекция будет проведена на контрольно-пропускных пунктах, в парках боевых машин и в местах построения личного состава в пунктах постоянной дислокации воинских частей и соединений в Ставропольском крае, на Кубани, в Адыгее и Карачаево-Черкесии.

Используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники ДКВ-1, мобильные отряды подразделений войск РХБЗ округа выполнят обеззараживание зданий и прилегающих объектов к местам скопления людей.

Станция АРС-14 предназначена для специальной обработки техники, участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, пылеподавления на местности, пожаротушения и создания аэрозольных завес. Двигаясь со скоростью 5 км/час, станция способна обрабатывать полосу местности длиной до 700 м.

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