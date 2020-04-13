13.04.2020 (09:01)

Подразделения РХБ защиты ЮВО провели учение по спецобработке и эвакуации условно зараженных военнослужащих в Ставропольском крае

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе учения в Ставропольском крае выполнили специальную обработку личного состава подразделений после условного химического заражения и осуществили эвакуацию условно зараженных военнослужащих вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор».

На первом этапе проверки военнослужащие провели РХБ разведку местности, применив разведывательные химические машины РХМ-6, а также осуществили забор проб грунта с целью осуществления дозиметрического и химического контроля на пути следования колонн танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А.

Экипажи вертолетов выполнили задачи по эвакуации условно зараженных военнослужащих в ближайший госпиталь и доставке необходимых медицинских препаратов.

Расчеты РХБ защиты ЮВО выполнили комплекс постановки аэрозольных завес для вывода войск и личного состава из зоны заражения с помощью термодымовых машин ТДА-3, прикрыв площадь по фронту более трех квадратных километров.

После эвакуации техники и личного состава была организована пропускная система для зараженных объектов, осуществлена специальная обработка и обеззараживание с применением универсальных станций.

Всего в рамках контрольной проверки за зимний период обучения было задействовано около 150 единиц военной, специальной техники и вооружения, в том числе 3 вертолета Ми-8АМТШ.

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