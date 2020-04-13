13.04.2020 (10:20)

Впервые спецназ ЮВО на Кубани сдал контрольную проверку методом комбинированного марш-броска и восхождения на горную вершину

Впервые контрольная проверка подразделений специального назначения Южного военного округа (ЮВО) на Кубани была проведена по соревновательному принципу между группами с восхождением на горную вершину.

Спецназ ЮВО в полной экипировке и со штатным вооружением совершил ночное десантирование на парашютах системы «Арбалет-2» с высоты 1200-1400 метров с пятисекундной задержкой раскрытия купола из вертолета МИ-8АМТШ.

Затем на новейших бронеавтомобилях «Тайфун» был совершен марш около 100 километров по пересеченной местности. Военнослужащие ориентировались по комплексу разведки, управления и связи КРУС «Стрелец» и отразили атаку условного противника на маршруте.

Финальным испытанием для военнослужащих стал марш-бросок с восхождением на одну из гор высотой около 1 тыс. метров.

Для совершения марш-броска с решением всех поставленных задач было отведено не более двух суток. Особенность марш-броска заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимому маршруту и выполнении всех упражнений и поставленных задач в режиме полного радиомолчания.

В плановых мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники ЮВО.

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