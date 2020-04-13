13.04.2020 (09:19)

Во Владикавказе идет строительство нового комплекса Северо-Кавказского суворовского военного училища

Во Владикавказе (Северная Осетия) полным ходом идет строительство нового комплекса Северо-Кавказского суворовского военного училища на 20 гектарах земли.

К возведению новых зданий специалисты приступили в середине апреля 2019 года после согласования с руководством Министерства обороны Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.

Строительство более 26 объектов ведется в два этапа. Первый этап строители планируют завершить в августе этого года. К тому времени появится полностью готовый к работе учебный комплекс на 320 человек. Второй, заключительный, этап завершится в 2021 году. Тогда учебное заведение расширится до типового штата в 560 человек.

Все работы выполняются специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России строго в соответствии с утверждённым графиком.

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