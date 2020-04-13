13.04.2020 (10:16)

Впервые артиллеристы российской военной базы в Армении примут участие в окружных соревнованиях в удаленном режиме

В связи с временным ограничением международного авиасообщения, военнослужащие российской военной базы в Армении примут участие в окружном этапе конкурсов Армейских международных игр «АрМИ-2020» в удаленном режиме.

Артиллерийские расчеты соединения проведут соревнования на полигоне Алагяз в рамках конкурса «Мастера артиллерийского огня», при этом судьи смогут оценить их результаты по видеотрансляции, находясь на месте проведения состязаний в Ростовской области.

По условиям конкурса расчетам необходимо поразить одиночную небронированную цель на дальности 800-1500 метров тремя минами из 120-мм миномета 2Б11 «Сани». Для ориентирования и связи миномётчики используют карту, компас, бинокль и радиостанцию.

Артиллерийские подразделения также состязаются в стрельбе из гранатомета РПГ-7 и штатного стрелкового оружия, а также в вождении боевых машин на трассе протяженностью до 5 км с преодолением препятствий.

В целях объективного контроля в систему видеофиксации результатов стрельбы включены сигналы, полученные с купольных камер и беспилотников. Всего планируется задействовать до 10 источников видеосигнала.

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