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13.04.2020 (09:42)

Экипаж МПК «Муромец» Черноморского флота провёл артиллерийские стрельбы в море

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Муромец» Черноморского флота провёл артиллерийские стрельбы в одном из полигонов боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

В рамках мероприятия боевой подготовки моряки выполнили подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

В качестве надводных целей были использованы буксируемые щиты-мишени, имитирующие корабли условного противника. Воздушными целями являлись светящиеся авиационные бомбы (САБ), сброшенные с самолётов Морской авиации и ПВО ЧФ.

Также артиллерийские расчёты мпк «Муромец» провели стрельбы по макетам плавающих мин.

На завершающем этапе стрельб в море моряки отработали алгоритм действий по организации противовоздушной обороны корабля на переходе морем с постановкой радиоэлектронных помех ближнего рубежа.

Артиллерийские стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Учения
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