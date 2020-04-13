Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.04.2020 (06:58)

Экипажи противодиверсионных катеров отрабатывают одиночные действия в море на Камчатке

В соответствии с планом боевой подготовки противодиверсионные катера проекта «Грачонок» соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России приступили к сдаче курсовых задач.

Катера «Юнармеец Камчатки» и «Юнармеец Чукотки» вышли в море для учений по организации противовоздушной обороны катера. Совершенствуются действия моряков в условиях радиационного и химического заражения, по сигналу тревоги и при борьбе за живучесть.  

Особое внимание уделяется действиям экипажей катеров по вводным, связанным с эксплуатацией корабельных систем, управлением и организацией корабельной службы в море.

Учебно-тренировочные мероприятия одиночных катеров завершатся контрольными упражнениями по патрулированию акватории, доставке боевых пловцов к месту выполнения задач и обеспечению их деятельности. Также будут выполнены профилактические гранатометания.   

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» провело исследования в районе Южного магнитного полюса
На полигоне Князе-Волконский в рамках контрольной проверки прошло двустороннее учение танкистов с боевой стрельбой
Боевой стрельбой начали контрольную проверку танкисты ВВО в Приморье
Новейшая система радиоподавления «Поле-21» впервые поступила на вооружение Амурского объединения ВВО

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false