13.04.2020 (06:58)

Экипажи противодиверсионных катеров отрабатывают одиночные действия в море на Камчатке

В соответствии с планом боевой подготовки противодиверсионные катера проекта «Грачонок» соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России приступили к сдаче курсовых задач.

Катера «Юнармеец Камчатки» и «Юнармеец Чукотки» вышли в море для учений по организации противовоздушной обороны катера. Совершенствуются действия моряков в условиях радиационного и химического заражения, по сигналу тревоги и при борьбе за живучесть.

Особое внимание уделяется действиям экипажей катеров по вводным, связанным с эксплуатацией корабельных систем, управлением и организацией корабельной службы в море.

Учебно-тренировочные мероприятия одиночных катеров завершатся контрольными упражнениями по патрулированию акватории, доставке боевых пловцов к месту выполнения задач и обеспечению их деятельности. Также будут выполнены профилактические гранатометания.

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