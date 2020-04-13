13.04.2020 (06:48)

Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» провело исследования в районе Южного магнитного полюса

Гидрографическое судно (ГИС) Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» продолжает дальний поход. Экспедиция, которая проходит при поддержке Русского географического общества и продлится более трех месяцев, посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

С момента выхода ГС «Маршал Геловани» из Владивостока судно прошло уже около 9 тыс. морских миль.

В море Дюрвиля ГИС «Маршал Геловани» встретилось с океанографическим исследовательским судном Балтийского флота «Адмирал Владимирский», а затем проследовало в предполагаемую точку Южного магнитного полюса земли, где специалисты провели необходимые замеры по определению его точных координат, которые смещаются на несколько километров в год, а также исследовали гидрологию моря в этом районе. Примечательно, что точка нахождения Южного магнитного полюса на протяжении практически 30 лет определялась дистанционно, путем проведения соответствующих расчетов.

ГИС «Маршал Геловани» продолжил движение по маршруту перехода.

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