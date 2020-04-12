12.04.2020 (21:09)

О спуске на воду первой галеры в российском флоте военным морякам рассказали на портале Центрального военно-морского музея

Курсанты военно-морских учебных заведений и военные моряки Санкт-Петербурга активно знакомятся со страницами истории зарождения российского регулярного флота с помощью виртуальных экскурсий по Центральному военно-морскому музею имени Петра Великого. Очередной рассказ был подготовлен сотрудниками музея в связи с датой спуска на воду 12 апреля 1696 года галеры «Принципиум», ставшей одной из первых на российском флоте.

Военные моряки узнали о том, что летом 1695 года Петр I издал указ об организации второго похода в Азов и начале строительства для него кораблей. Наиболее подходящим типом судна для действий в устье Дона тогда была выбрана парусно-гребная галера, которая обладала небольшой осадкой, отменной маневренностью и мощным артиллерийским вооружением.

За образец при строительстве первых русских галер Петр I взял двухмачтовую 16-баночную галеру, заказанную в Голландии в 1694 году и доставленную в Архангельск в разобранном виде. К весне 1696 года корабль собрали в подмосковном селе Преображенском. По его образцу там же начали строить детали корпусов еще нескольких галер, которые затем отправили для сборки в Воронеж. Одной из первых вместе с двумя другими галерами была спущена на воду 12 апреля 1696 года галера, получившая наименование «Принципиум».

3 мая 1696 года «Принципиум» в голове отряда из восьми судов вышла из Воронежа и после 12-дневного плавания прибыла в Черкесск. Во время этого перехода Петр I написал «Указ по галерам», ставший прототипом «Морского Устава», в котором были оговорены дневные и ночные сигналы, а также указания на случай боя. 27 мая «Принципиум» в составе флотилии впервые вышла в Азовское море, а в июне участвовала в блокаде с моря Азова. После капитуляции крепости и окончания боевых действий галера была разоружена и оставлена в устье Дона.

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