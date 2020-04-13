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13.04.2020 (06:00)

Российская группа специалистов РХБ защиты провела дезинфекцию вновь открываемого военного госпиталя в сербском городе Нише

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Российская группа специалистов РХБ защиты, прибывшая в сербский город Ниш, провела дезинфекцию вновь открываемого военного госпиталя.

В соответствии с решением сербских властей военное медицинское учреждение будет принимать жителей Ниша и близлежащих населенных пунктов, не зараженных коронавирусной инфекцией. Это позволит разгрузить другие больницы, перепрофилированные для борьбы с COVID-19.

Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием, персонал прошел специальную противоэпидемическую подготовку.

Проверить готовность госпиталя к приему пациентов и поблагодарить российских специалистов РХБ защиты за проделанную работу прибыл министр обороны Республики Сербия Александр Вулин.

«Хочу поблагодарить представителей ВС РФ и лично генерала Чернышова за огромную работу его подчиненных. Мы очень ценим их труд. Российские военнослужащие работают без выходных, они действительно работают без передышки. Вчера, например, они продезинфицировали 13 различных объектов в Белграде. А сегодня целиком обработали госпиталь в г. Ниш и подготовили к приему пациентов. Это огромная помощь от России», – подчеркнул министр обороны Сербии.

Подразделения РХБ защиты продолжили санитарную обработку медицинских учреждений Белграда, а врачебно-сестринские бригады провели прием и осмотр пациентов в городах Чуприя и Панчево.

Сводным отрядом Минобороны России за время пребывания в Республике Сербия проведена дезинфекция более 35 медицинских объектов. Обработано более 65 зданий и сооружений общей площадью более 400 тыс. кв. метров и более 25 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 70 тыс. кв. метров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Международная деятельность , Медицина , COVID-19
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