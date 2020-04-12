12.04.2020 (20:37)

Санкт-Петербургский музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско запустил цикл тематических исторических публикаций

Для будущих подводников, учащихся военно-морских учебных заведений, на сайте Музея истории подводных сил России им. А.И. Маринеско начали публиковаться информационные материалы, затрагивающие самые разные стороны истории России и ее ВМФ.

Огромный интерес вызвала публикация на тему «Подвиги моряков-подводников в мирное время» – материал, посвященный Дню космонавтики и Юрию Гагарину.

В ближайшей перспективе намечен выход материалов, посвященных 75-й годовщине Победы, а также об особенностях работы с новыми поступлениями в музейный фонд. Музей планирует публикацию уникальных рукописных дневников военного времени.

Сотрудники музея готовят публикации материалов о подводных лодках, получивших наименование гвардейских и Краснознамённых за боевые заслуги в годы Великой Отечественной Войны.

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