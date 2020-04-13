13.04.2020 (05:00)
Российские военные специалисты в Бергамо пообщались с певцом Аль Бано во время телемоста
В актовом зале гостиницы «Сан-Марко» города Бергамо, где размещены российские военнослужащие, оказывающие помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, состоялся телемост с известным итальянским эстрадным певцом Аль Бано.
Сеньор Аль Бано поблагодарил российских специалистов за неоценимый вклад в борьбу с короновирусной инфекцией и рукой помощи, протянутой итальянскому народу.
«Спасибо вам большое за все то, что вы уже сделали и делаете для Италии. Этот жест мы никогда не забудем. И всегда будем помнить, что вы заделали для итальянского народа. Спасибо вам», – поблагодарил Аль Бано.
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