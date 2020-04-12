12.04.2020 (19:11)

В Таджикистане завершились контрольные занятия с российскими военнослужащими по итогам зимнего периода обучения

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане завершили сдачу контрольных занятий за зимний период обучения. На горных полигонах Ляур и Самбули военнослужащие продемонстрировали свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

Также военнослужащими были отработаны нормативы по огневой, тактической, физической, инженерной, военно-медицинской подготовкам. Особое внимание было уделено оценке способности командиров мотострелковых и танковых подразделений, управлять приданными артиллерийскими, разведывательными подразделениями, комплексами беспилотных летательных аппаратов в составе разведывательно-огневых комплексов.

Всего на занятиях по боевой подготовке было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-мм минометы «Сани», танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-82А.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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