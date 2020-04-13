13.04.2020 (06:27)

Свыше 2,5 тыс. гектаров полигонов подготовят инженеры общевойсковой армии ЗВО к летнему периоду обучения

Инженерно-саперные подразделения общевойсковой армии Западного военного округа выполнят сплошную очистку полигонов в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Московской областях от неразорвавшихся боеприпасов. После завершения зимнего периода обучения общая площадь для разминирования на полигонах составляет свыше 2,5 тыс. гектаров.

Для качественного выполнения задач по сплошной очистке сформированы подразделения, в состав которых вошли группы разминирования инженерных подразделений и специалисты медицинской службы.

Военнослужащие обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов.

Все опасные находки будут вывезены на специальные площадки для последующего уничтожения. Боеприпасы, не подлежащие транспортировке, уничтожат на месте.

Очистка полигонов проводится дважды в год для обеспечения безопасности личного состава во время проведения занятий на учебных тактических полях, директрисах и войсковых стрельбищах.

Всего в мероприятиях по сплошной очистке в зоне ответственности общевойсковой армии ЗВО задействовано свыше 70 единиц военной и специальной техники.

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