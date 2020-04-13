13.04.2020 (03:00)
В Тверской области прошли плановые полеты экипажей Ил-76 и Ан-22
В Тверской области в соединении военно-транспортной авиации прошли контрольные занятия за зимний период обучения.
В ходе мероприятия были сданы теоретические зачеты по боевой, технической и специальной подготовке.
Летный состав ВТА при этом отработал полетные задания на самолетах Ил-76 и Ан-22 «Антей», а инженерно-технический состав выполнил нормативы по подготовке авиационной техники к повторному вылету.
Выполнение мероприятий проводилось под руководством командира соединения военно-транспортной авиации гвардии полковник Игоря Матвеева.
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