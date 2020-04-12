12.04.2020 (17:39)

Расчёты комплексов С-300 Северного флота выполнят учебно-боевые стрельбы под Астраханью

Расчёты комплексов С-300 зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота на следующей неделе проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. Зенитчики завершили комплекс подготовки к боевой стрельбе. В ходе выполнения боевых упражнений они отработают навыки обнаружения, сопровождения и поражения воздушных целей в широком диапазоне высот.

Сегодня специалисты противовоздушной обороны Северного флота отмечают профессиональный праздник. Они несут боевое дежурство по охране воздушных границ российской Арктики.

С профессиональным праздником военнослужащих соединений ПВО поздравил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он пожелал им крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе на благо Родины.

В составе армии ВВС и ПВО Северного флота развёрнуты две дивизии, которые обеспечивают прикрытие воздушного пространства от Мурманской области до Якутии. На вооружении войск ПВО Северного флота стоят современные ракетные и радиотехнические комплексы, способные надёжно обеспечить охрану воздушного пространства северных границ России.

Недавно в районе якутского посёлка Тикси на боевое дежурство заступили комплексы С-300. Воины ПВО несут службу на самых отдалённых объектах Северного флота, расположенных на Кольском полуострове, материковом побережье и островах Северного Ледовитого океана.

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