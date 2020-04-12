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12.04.2020 (17:31)

В столовой штаба Северного флота заработала система заказа питания

В рамках мероприятий, проводимых Министерством обороны Российской Федерации по борьбе с распространением вирусных заболеваний, на Северном флоте организована система заказов питания для военных и гражданских служащих управления и штаба объединённого стратегического командования. Столовые системы «Военторга» приступили к приёму заказов на горячее питание.

Разработано меню нескольких вариантов комплексных обедов различных ценовых категорий. Приготовленные блюда упаковываются в контейнеры, и передаются военнослужащим в закрытых пакетах вместе с разовой посудой и средствами гигиены. Выдача заказов происходит в период рабочего дня, включая обеденный перерыв. При приготовлении, фасовке и выдачи заказов неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Перед началом работы весь персонал проходит медицинский осмотр, обеспечивается масками, шапочками и перчатками. Оплата заказов производится банковскими картами по терминалу без использования наличных.

В целях недопущения возникновения и распространения высокопатогенной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала на Северном флоте, как и во всех Вооружённых силах, реализуется комплекс профилактических мер.

Ежедневно во всех воинских частях, соединениях и учреждениях Северного флота военнослужащие и гражданский персонал проходят обязательную термометрию. Также термометрия проводится на всех контрольно-пропускных пунктах при проверке документов граждан въезжающих в закрытые административно-территориальные образования Мурманской и Архангельской областей. Военные медики переведены на усиленный режим работы. На региональном центре управления обороной Северного флота развёрнута оперативная группа, которая в постоянном режиме отслеживает санитарно-эпидемиологическую ситуацию в зоне ответственности Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Социальное развитие , COVID-19
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