13.04.2020 (06:30)

Вооружение и техника общевойсковой армии ЗВО полностью готовы к переводу на летний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа завершена подготовка к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации в связи с резким повышением среднесуточных температур в регионах базирования войск армии.

Технический состав завершил плановое проведение инструкторско-методических занятий по организации профилактических и ремонтных работ. Специалисты материально-технического обеспечения в кратчайшие сроки развернули ремонтные пункты, сформировали рабочие команды специалистов для сезонного обслуживания: замены масла и специальных жидкостей, проверки функционирования основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем.

Рабочие команды будут работать изолировано по временным интервалам в группах не более чем по 5-10 военнослужащих для недопущения контакта с другими воинскими командами. Специальные меры принимаются для профилактики вирусных заболеваний в воинских коллективах.

В зависимости от вида вооружения и техники для каждой боевой машины будет выполнено до 60 различных операций и использовано более 140 тонн разнообразных масел, специальных смазок и жидкостей.

В течении двух недель на завершающем этапе перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации специальные комиссии проверят качество выполненных работ.

Всего к техническим работам по переводу техники и вооружения на летний режим эксплуатации будет задействовано свыше 2 тысяч военнослужащих танковых, мотострелковых, ракетных, артиллерийских и специальных подразделений общевойсковой армии ЗВО в пунктах постоянной дислокации.

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