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13.04.2020 (06:12)

На полигоне Князе-Волконский в рамках контрольной проверки прошло двустороннее учение танкистов с боевой стрельбой

На полигоне Князе-Волконский состоялось двустороннее тактическое учение с боевой стрельбой с участием танковых подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного под Хабаровском.

Учение проведено с целью проверки звеньев управления командир батальона – командир роты – командир взвода при организации оборонительных и наступательных действий, проверки боеготовности подчиненных подразделений, а также вопросов всестороннего обеспечения современного боя.

По замыслу мероприятия несколько подразделений соединения были подняты по тревоге и выдвинулись на общевойсковой полигон, где они после развёртывания в боевые порядки и маскировки бронетехники вступили в бой.

Действия «противника» выполнила танковая рота, которая со средствами усиления пыталась прорваться в район дислокации основных сил наших войск. Танки Т-72Б3 для обороняющихся имитировали легкобронированную технику «неприятеля». Отработав наступление, танкисты ушли в безопасный район.

Далее состоялся тактический эпизод с этапом боевой стрельбы. Так, оборонительные действия наших подразделений заключались в слаженных  действиях  расчётов автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", гранатометов с применение гранат кумулятивного действия, боевой работе мотострелковых рот с огневой поддержкой  из автоматических пушек и комплекса противотанкового вооружения БМП-2 по мишеням, имитирующим легкобронированную технику.

Кроме того, в ходе учения офицерами штаба округа проверена система управления   огнем, организация взаимодействия и связи, проверяемых подразделений.

Мероприятие боевой подготовки было организовано по плану контрольной проверки войск и сил ВВО за зимний период обучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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