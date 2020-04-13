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13.04.2020 (05:12)

Новейшая система радиоподавления «Поле-21» впервые поступила на вооружение Амурского объединения ВВО

На вооружение специалистов радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Восточного военного округа со штабом дислокации в Амурской области поступила первая партия новейших комплексов «Поле-21М».

Комплекс предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Аппаратура новейшего комплекса позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех, его автоматизированная система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Восточный военный округ , Войска РЭБ
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