12.04.2020 (16:42)

Воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России приняли участие в «Гагаринском уроке» ко Дню космонавтики

12 апреля, в День космонавтики, воспитанники довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации приняли участие в «Гагаринском уроке «Космос – это мы». Преподаватели провели урок с воспитанникам в онлайн-режиме.

В 2020 году Гагаринский урок посвящен теме «От победы в Великой Отечественной войне – к победам в космосе» и значимым космическим датам года.

Среди тем урока в этом году также «60 лет отряду космонавтов», «55 лет первому выходу человека в открытое космическое пространство», «50 лет миссии «Луноход-1», «35 лет миссии космического корабля «Союз Т-13». Спасение орбитальной станции «Салют-7» и «65 лет космодрому Байконур».

Кроме того, участие в уроке приняли юнармейцы со всей страны, для них урок провел Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко в прямом эфире социальной сети «Вконтакте». Во время трансляции воспитанники Движения познакомились с историей создания первого Отряда космонавтов.

Онлайн-урок для юнармейцев был посвящен 60-летию первого Отряда космонавтов и центру их подготовки в Звездном городке. В этом месте готовился и сам Роман Романенко.».

Гагаринский урок инициирован и впервые проведен 12 апреля 2016 года в юбилей 55-летия полета в космос Ю.А. Гагарина.

Ежегодная акция «Гагаринский урок» пройдет в пятый раз. Она включена министерством просвещения РФ в Календарь образовательных событий учебного года. В 2020 году акция посвящена различным юбилейным датам. Главная из них - «От победы в Великой Отечественной войне – к победам в космосе».

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