12.04.2020 (16:27)

Мобильный комплекс доочистки и консервирования воды принят на снабжение инженерными войсками ВС РФ

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение мобильный комплекс доочистки и консервирования воды МККВ-1000. До конца текущего года планируется поставить первые два комплекса в войска.

Комплекс предназначен для очистки воды от естественных загрязнений, отравляющих, радиоактивных, сильнодействующих и ядовитых веществ, бактериальных средств, а также для консервирования и расфасовки в емкости питьевой водой с целью обеспечения ею в полевых условиях подразделений, действующих в отрыве от основных сил.

МККВ-1000 размещается на одном автомобильном базовом шасси КамАЗ-63501, при этом имеет производительность по очистке и бутилированию воды в два с половиной раза больше, предыдущих образцов. Кроме того, более чем в два раза сокращено время развертывания образца.

За час работы комплекс производит очистку 1 кубического метра воды и бутилирует 1000 бутылок объемом 0,93 литра. Срок хранения бутилированной воды при температуре окружающего воздуха 20 градусов по Цельсию составляет 12 месяцев.

В ходе государственных испытаний опытный образец прошел апробацию в Сирийской Арабской Республике.

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