12.04.2020 (16:02)

На форуме «Армия-2020» покажут машину дежурной смены охраны и обороны РВСН

Впервые на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) представят посетителям машину дежурной смены охраны и обороны, входящую в состав опытно-конструкторской работы «Технология-РВ».

Машина дежурной смены предназначена для организации и обеспечении охраны и обороны районов временного размещения подразделений РВСН, в которой наряду с типовым оборудованием, имеется комплект быстро развертываемых технических средств охраны, средства маскировки, палатка для размещения личного состава и другие необходимые специальные средства.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.

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