12.04.2020 (16:02)
На форуме «Армия-2020» покажут машину дежурной смены охраны и обороны РВСН
Впервые на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) представят посетителям машину дежурной смены охраны и обороны, входящую в состав опытно-конструкторской работы «Технология-РВ».
Машина дежурной смены предназначена для организации и обеспечении охраны и обороны районов временного размещения подразделений РВСН, в которой наряду с типовым оборудованием, имеется комплект быстро развертываемых технических средств охраны, средства маскировки, палатка для размещения личного состава и другие необходимые специальные средства.
Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.
Новости по теме:
В соединении связи ВВО проведена опытная радиотренировка с привлечением новейших аппаратных станций и телекоммуникационных спутниковых систем
Участие филиала Военной академия РВСН в проведении патриотического форума «Серпуховский рубеж» станет ежегодным
Метки: