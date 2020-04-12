12.04.2020 (15:38)

В мотострелковом соединении ЦВО под Самарой прошел день правовых знаний

В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, прошел День правовых знаний.

В ходе мероприятия проведены занятия по правовой тематике, затрагивающие вопросы прохождения военной службы, социальной защищенности и правовой ответственности за преступления против личности и нарушение уставных правил взаимоотношений. Кроме того, офицерам были даны практические рекомендации по предупреждению конфликтов в воинских подразделениях.

Дни правовых знаний проводятся в целях поддержания правопорядка и дисциплины в воинских коллективах, предотвращения неуставных проявлений, насильственных преступлений в воинских частях и подразделениях 2-й общевойсковой армии.

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