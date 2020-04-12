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12.04.2020 (15:32)

Полигон Бурдуны в Бурятии обновят к началу летнего периода обучения

Материально-техническая и учебная база военного полигона Бурдуны мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, пройдет модернизацию к началу летнего периода обучения  в 2020 году.

В связи с интенсивностью и масштабностью спланированных мероприятий на там будет осуществлено переоснащение учебно-материальной базы, выставлены новые мишенные комплексы, в том числе для выполнения учебных стрельб боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров и танков Т-72Б3.

Спланирована подготовка вооружения и военной техники учебно-боевой группы различного типа,  инженерного оборудования районов проведения занятий со специалистами, а также учебно-тактического поля, для проведения батальонных и комплексных учений различного уровня.

В рамках занятий по боевой подготовке на полигоне спланировано проведение ряда важнейших тактических и специальных учений подразделений общевойскового звена, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны и специалистов других войск.

Напомним, что полигон Бурдуны является лучшим в Вооруженных Силах среди полигонов воинских частей и военных учебных заведений по итогам 2019 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Полигон
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