12.04.2020 (15:28)

В гарнизонах Амурского объединения ВВО проведены экологические субботники

В гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, состоялись экологические субботники. Мероприятия проведены с минимальным привлечением личного состава и повышенными мерами предупреждения заболевания вирусными инфекциями.

Военнослужащие объединения и члены их семей навели порядок в военных городках и на прилегающей к ним территориях. Проведены работы по уборке осенней листвы, травы и сухих деревьев. Проводятся работы по облагораживанию воинских памятников и постаментов.

Кроме того, военнослужащие провели посадку саженцев деревьев. За саженцами закрепили ответственных военнослужащих, которые будут следить за их состоянием.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице