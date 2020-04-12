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12.04.2020 (15:28)

В гарнизонах Амурского объединения ВВО проведены экологические субботники

В гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, состоялись экологические субботники. Мероприятия проведены с минимальным привлечением личного состава и повышенными мерами предупреждения заболевания вирусными инфекциями.

Военнослужащие объединения и члены их семей навели порядок в военных городках и на прилегающей к ним территориях. Проведены работы по уборке осенней листвы, травы и сухих деревьев. Проводятся работы по облагораживанию воинских памятников и постаментов.

Кроме того, военнослужащие провели посадку саженцев деревьев. За саженцами закрепили ответственных военнослужащих, которые будут следить за их состоянием.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие
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