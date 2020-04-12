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12.04.2020 (15:25)

Военнослужащие ВВО в Бурятии сдадут контрольную проверку уровня физической подготовленности

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, началась контрольная проверку уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий.

В ходе мероприятий военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполнят физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости, в частности, бег на 60, 100 метров, челночный бег 10х10 и плавание на 100 метров.

Помимо этого будут оцениваться физические возможности офицеров в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лежа и подъеме переворотом, а также приниматься зачеты в выполнении нормативов по жиму штанги лежа и толчку 24-килограмовых гирь.

Для определения выносливости будет проведен кросс на 1 и 3 километра, а также плавание на 500 метров.

Сдача контрольной проверки будет проводиться на спортивных площадках, стадионах, спортивных залах и в плавательном бассейне Бурятского филиала ЦСКА общевойскового объединения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Физподготовка
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