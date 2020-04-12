12.04.2020 (15:20)

Зенитный ракетный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО приступил к передислокации из Астраханской области

Подразделения зенитного ракетного полка соединения ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в рамках тактических учений с боевой стрельбой приступили к передислокации с полигона Ашулук Астраханской области в пункты постоянной дислокации на севере Санкт-Петербурга.

Перебазирование полка пройдет в несколько этапов комбинированным способом. Сначала зенитчики совершат переезд, протяженностью более 50 км, по пересеченной местности к месту погрузки военной техники на железнодорожный транспорт. Далее - марш на расстояние более 2000 км и передислокация на дежурные позиции, где состоится заступление на боевое дежурство по противовоздушной обороне северо-западных рубежей Российской Федерации.

Ранее боевые расчеты зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО на территории учебного центра боевого применения зенитных ракетных войск в Астраханской области провели успешные боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным воздушным целям, имитируемым современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками: высотные мишени «Стриж-М», гиперзвуковые «Фаворит», и аэродинамические маловысотные ракето-мишени «Армавир-МВУ».

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