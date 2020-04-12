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12.04.2020 (15:14)

В соединении армейского корпуса ВВО на Сахалине продолжаются контрольные занятия за зимний период обучения

В общевойсковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа дислоцирующегося на острове Сахалин продолжаются контрольные занятия по предметам боевой подготовки за зимний период обучения.

В ходе занятий солдаты, сержанты и офицеры в полевых условиях и на учебно-тренировочных комплексах в составе подразделений показывают навыки выполнения упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин. Также весь личный состав соединения привлечен к выполнению упражнений по вождению боевой техники на танкодромах
и автодромах, сдаче нормативов по РХБ защите и других нормативов.

В рамках данных занятий, оцениваются как личные результаты военнослужащих, так и их действия в составе подразделений.

Контрольные занятия проводятся с целью проверки навыков и умений военнослужащих, а также оценки их подготовленности по предметам боевой подготовки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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