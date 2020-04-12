12.04.2020 (15:03)

Юнармейцы Дальнего Востока сразятся в онлайн-турнире по шахматам

Юнармейцы дальневосточных регионов, находящихся в зоне ответственности Восточного военного округа, активно регистрируются и принимают участие в стартовавшем дистанционном онлайн-турнире «Юнармейская шахматная зарница» на кубок движения «Юнармия».

Кибертурнир будет проходить ежедневно в три этапа. Турниры пройдут по швейцарской системе с контролем времени по 5 минут на партию + 3 секунды на ход каждому участнику. В зависимости от занятых мест в каждом этапе участники будут получать зачетные баллы. Состязания продляться до конца месяца.

По итогам серии турниров, награждаются 10 участников, показавшие лучшие результаты, путевками в федеральные лагеря МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок» и ВДЦ «Океан».

Турнир проводится в домашних условиях с соблюдением требований самоизоляции и призван развивать у школьников любовь к шахматам и логическое мышление. Кроме того, в рамках соревнований можно пройти обучающий онлайн-курс по игре в шахматы.

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