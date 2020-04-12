12.04.2020 (14:57)

В День Победы жителям Воронежа могут показать «Искандер-М», «Тайфун» и «Палантин»

Жителям и гостям города воинской славы Воронежа 9 мая впервые могут продемонстрировать интерьер и экстерьер новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобиля «Тайфун-К» и первого в Вооруженных Силах России комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин-К».

Военная и специальная гусеничная техника общевойсковой армии ЗВО должна пройти по центральным улицам города в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для этого ее оборудуют специальными асфальтоходными «башмаками» с резиновыми накладками, чтобы снизить износ и повысить сохранность покрытия автодорог в центре города.

Планируется, что после парада на центральной площади Ленина все желающие смогут познакомиться с выставкой современных образцов вооружения и военной техники, находящейся на вооружении общевойсковой армии ЗВО: бронетранспортером БТР-82, танком Т-72Б3, 152-мм самоходной гаубицей «Мста-СМ2» и буксируемой гаубицей «Мста-Б», 122-мм и 220-мм реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», артиллерийским тягачом «Медведь», ОТРК «Искандер-М», самоходным минометом «Нона-СВК», зенитным ракетным комплексом «Оса», бронеавтомобилями «Рысь», «Тигр» и «Тайфун-К», ремонтно-эвакуационными машинами «БРЭМ-1» и «РЭМ-КЛ», комплексом РЭБ «Палантин-К» и новейшими мобильными станциями связи .

Всего по центральным улицам Воронежа должно проехать 110 единиц военной и специальной техники общевойсковой армии Западного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице