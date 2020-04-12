12.04.2020 (14:52)

Памятники и мемориальные захоронения в Бурятии приведут в порядок ко Дню Победы

Юнармейцы и кадеты совместно с представителями военных комиссариатов Восточного военного округа (ВВО) приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения в Республике Бурятия к 75-летию Великой Победы.

Работа будет проведена на памятниках в городах, районных центрах, селах республики. Всего более 40 объектов будет подготовлено ко Дню Победы.

Созданным мобильным группам юнармейцев необходимо будет почистить и покрасить памятники, устранить повреждения, побелить их и укрепить.

Стоит отметить, что в столице Бурятии в феврале текущего года, военнослужащие и юнармейцы после реконструкции мемориального комплекса воинам, умершим от ран в госпиталях торжественно зажгли чашу Вечного огня, а в прошлом году в парке Победы торжественно открыли новую скульптурную композицию маршалу К.К. Рокоссовскому.

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