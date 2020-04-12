Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2020 (14:52)

Памятники и мемориальные захоронения в Бурятии приведут в порядок ко Дню Победы

Юнармейцы и кадеты совместно с представителями военных комиссариатов Восточного военного округа (ВВО) приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения в Республике Бурятия к 75-летию Великой Победы.

Работа будет проведена на памятниках в городах, районных центрах, селах республики. Всего более 40 объектов будет подготовлено ко Дню Победы.

Созданным мобильным группам юнармейцев необходимо будет почистить и покрасить памятники, устранить повреждения, побелить их и укрепить.

Стоит отметить, что в столице Бурятии в феврале текущего года, военнослужащие и юнармейцы после реконструкции мемориального комплекса воинам, умершим от ран в госпиталях торжественно зажгли чашу Вечного огня, а в прошлом году в парке Победы торжественно открыли новую скульптурную композицию маршалу К.К. Рокоссовскому.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Замминистра строительства России высоко оценил работу военных строителей по возведению многофункциональных медицинских центров
В соединении связи ВВО проведена опытная радиотренировка с привлечением новейших аппаратных станций и телекоммуникационных спутниковых систем
В честь Дня авиации и космонавтики военнослужащие ЮВО впервые провели открытый урок мужества для школьников в режиме онлайн
Интерактивная экспозиция музея боевой славы воинов-сибиряков открылась в Доме офицеров Новосибирского гарнизона

Метки:
Восточный военный округ , Памятники , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false