12.04.2020 (14:45)

Замминистра строительства России высоко оценил работу военных строителей по возведению многофункциональных медицинских центров

Замминистра строительства России высоко оценил работу военных строителей по возведению 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны России в 15 регионах страны.

«Я уже не первый раз присутствую на проводимых Минобороны оперативных совещаниях по строительству 16 многофункциональных медицинских центров. Сегодня мы оцениваем 22-й день работы на этих объектах. Даже при тех сложностях, которые существовали, могу отметить, что поставленная задача выполняется военными строителями в чётко установленные сроки. Никаких сомнений в успешной реализации задачи нет», – сказал заместитель министра строительства и коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в ходе посещения площадки строительства медцентра в Подольске.

Сегодня заместитель Министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал строительную площадку многофункционального медицинского центра, строящегося на базе военного госпиталя в Подольске.

Замглавы военного ведомства прибыл в Подольск где на площадке строительства медицинского центра проверил ход выполнения работ, а также в режиме видеоконференц-связи провел селекторное совещание с представителями Военно-строительного комплекса Минобороны России с других площадок в регионах страны.

На сегодняшний день на строительной площадке в Подольске задействовано более 700 рабочих и 40 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Выполнен каркас здания, возведены стены, смонтированы сэндвич-панели, ведутся внутренние работы, в том числе по благоустройству территории. Объект будет сдан уже к 30 апреля.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки мы ведём работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров, оснащенных необходимым медицинским оборудованием», – сказал заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе селекторного совещания.

Строительство многофункциональных медицинских центров ведётся по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск. «Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации», – сказал замминистра.

Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. «Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения», – добавил Тимур Иванов

Он подчеркнул, что возведение центров – «это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведётся от Калининграда до Камчатки, и наша задача выполнить поручение с высоким качеством в установленный срок».

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