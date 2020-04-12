12.04.2020 (14:21)

Специалисты РХБ защиты ЦВО дезинфицировали объекты и технику в Чапаевском гарнизоне Самарской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты провели в Чапаевском гарнизоне (Самарская область) специальное учение по повышению уровня готовности к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Военнослужащие дезинфицировали здания и внутренние помещения воинских частей. Для этого использовали полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция, который распыляли в казармах, столовых, дорогах общего пользования, на также военные и гражданские транспортные средства.

Всего в практических действиях было задействовано более 40 единиц техники.

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