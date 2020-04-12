12.04.2020 (14:21)
Специалисты РХБ защиты ЦВО дезинфицировали объекты и технику в Чапаевском гарнизоне Самарской области
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты провели в Чапаевском гарнизоне (Самарская область) специальное учение по повышению уровня готовности к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.
Военнослужащие дезинфицировали здания и внутренние помещения воинских частей. Для этого использовали полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция, который распыляли в казармах, столовых, дорогах общего пользования, на также военные и гражданские транспортные средства.
Всего в практических действиях было задействовано более 40 единиц техники.
Новости по теме:
В соединении связи ВВО проведена опытная радиотренировка с привлечением новейших аппаратных станций и телекоммуникационных спутниковых систем
В дежурные силы мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области включены подразделения по борьбе с БЛА
Контроль сдачи проверки за зимний период обучения в ЮВО впервые был организован по видеоконференц-связи
Метки: