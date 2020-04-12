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12.04.2020 (14:17)

В соединении связи ВВО проведена опытная радиотренировка с привлечением новейших аппаратных станций и телекоммуникационных спутниковых систем

В соединении связи Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, проведена масштабная опытная тренировка по проверке систем связи и геоинформационного взаимодействия войск (сил).

Тренировка проходила в отдаленной от пункта постоянной дислокации горно-лесистой местности с целью практической тренировки по развертыванию системы связи. Особое внимание уделялось вопросам проверки качества альтернативных каналов связи в случае блокировки средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

В мероприятиях были задействованы современные цифровые радиорелейные станции, коммуникативные комплексы транспортной сети и новейшие радиостанции средней и сверхмалой мощности и спутниковой связи.

В ходе заключительного этапа военнослужащими были выполнены нормативы по свертыванию специального оборудования и смене района выполнения задач.

Всего в тренировке было задействовано около 40 единиц новейшей техники связи войскового звена.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
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