12.04.2020 (14:12)

В честь Дня авиации и космонавтики военнослужащие ЮВО впервые провели открытый урок мужества для школьников в режиме онлайн

Лётчики авиационной военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в День авиации и космонавтики впервые провели для учащихся школ Министерства обороны России в Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах открытый урок мужества в режиме онлайн.

В ходе трансляции офицеры рассказали школьникам о жизни и работе летчиков российской авиабазы, обучении, поделились своими впечатлениями о первых самостоятельных полетах, выполнении задач в воздухе, фигур сложного и высшего пилотажа, перегрузках и полетах в стратосферу, обосновали выбор профессии, обсудили, как стать лётчиком.

Летчики вместе с учителями рассказали ученикам о героях-космонавтах Юрии Гагарине и Георгии Гречко, которые покорили космос и были удостоены высших наград и звания Героев Советского Союза.

Завершился урок демонстрацией в режиме реального времени фигур простого, сложного и высшего пилотажа летчиками истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-24П и Ми-8МТ в небе над военным аэродромом Эребуни, показом современных образцов вооружения, военной техники и экипировки летчиков.

Для передачи видеоизображений использовались онлайн-камеры наземных военных средств связи и в воздухе с камер беспилотных летательных аппаратов.

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