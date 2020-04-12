12.04.2020 (14:08)
В дежурные силы мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области включены подразделения по борьбе с БЛА
В составе дежурных сил мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, впервые выполнили задачи подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Во время плановой тренировки были отработаны действия по отражению атаки боевых дронов. В составе группы усиления действовали специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы, снайперы и зенитное подразделение войсковой ПВО.
В ходе тренировки личный состав дежурных сил выполнил задачи поиска и разминирования взрывоопасных предметов, военные медики оказали первую помощь условно раненым военнослужащим и обеспечили их эвакуацию.
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