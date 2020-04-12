12.04.2020 (14:05)

Сотни военнослужащих по призыву в воинских частях ЮВО приняли решение заключить контракты

Число желающих поступить на военную службу по контракту в воинские части и соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) за 1,5 месяца текущего года возросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 300 военнослужащих по призыву заключили свой первый контракт и продолжают службу в тех же соединениях, в которые были призваны.

Кроме того, воинские части в этом году пополнили более 700 военнослужащих по контракту из числа запасников. Около 100 человек были переведены из других объединений округа. В настоящее время все военнослужащие назначены на соответствующие должности и занимаются боевой подготовкой в составе подразделений.

Причинами повышения интереса к военной службе по контракту в соединениях ЮВО являются профессиональная ориентация комплектуемых подразделений, оснащённость современным вооружением и военной техникой, а также достойное денежное довольствие и социальные гарантии.

Основные требования к кандидатам – образование не ниже полного среднего, годность к военной службе по медицинским показателям, выполнение нормативов физической подготовки, а также положительные результаты психологического тестирования.

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