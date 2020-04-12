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12.04.2020 (14:01)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии соревнуются в скоростной перезарядке оружия

В рамках подготовки к соревнованиям по тактической армейской стрельбе военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку в составе команды на полигоне Аданак в Дагестане.

При отработке тактических элементов стрельбы личный состав совершил марш по пересечённой местности в полной экипировке, также морские пехотинцы выполнили стрельбу из различных видов оружия в движении и с использованием укрытий. Кроме того, военнослужащие провели мини-соревнование по скоростной перезарядке оружия по секундомеру.

Военнослужащие тренируются не только со стрелковым оружием, также используются малая сапёрная лопатка, подствольный гранатомёт, ножи и гранаты.

Одной из основных целей тренировок является наращивание тактического опыта команды и усвоение военнослужащими новой методики огневой подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Боевая подготовка , Соревнования
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