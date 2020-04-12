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12.04.2020 (13:48)

Контроль сдачи проверки за зимний период обучения в ЮВО впервые был организован по видеоконференц-связи

В 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне завершилась контрольная проверка за зимний период обучения в 2020 году.

Подразделения мотострелковой дивизии впервые были проверены в пунктах постоянной дислокации по удаленной системе. Занятия на военных полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский транслировались на пункт управления объединения с помощью видеокамер объективного контроля.

Военнослужащие сдали зачеты по стрельбе из стрелкового оружия, вооружения и военной техники, нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке, а офицеры управления подразделений, полков дивизий продемонстрировали навыки управления приданными и штатными подразделениями при выполнении учебно-боевых задач.

В ходе контрольных занятий более 10 подразделений подтвердили почетное наименование «ударное».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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