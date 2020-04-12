12.04.2020 (12:00)
В соцсетях Минобороны России опубликованы выступления Ансамбля имени А.В. Александрова на итальянском языке
Минобороны России на своих официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, YouTube и Instagram опубликовало ролик с известными музыкальными композициями, которые исполнили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Министерства обороны Российской Федерации.
Ролик создан в поддержку граждан Итальянской Республики, противостоящих сегодня распространению коронавирусной инфекции.
В ролике звучат шедевры итальянской музыки композиторов Дж. Верди и Дж. Россини. Все произведения исполнялись александровцами на различных площадках во время гастролей и концертных турне.
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Метки:
Культура , Ансамбль , Ансамбль имени Александрова , Международная деятельность , Социальное развитие , COVID-19