12.04.2020 (12:00)

В соцсетях Минобороны России опубликованы выступления Ансамбля имени А.В. Александрова на итальянском языке

Минобороны России на своих официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, YouTube и Instagram опубликовало ролик с известными музыкальными композициями, которые исполнили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Министерства обороны Российской Федерации.

Ролик создан в поддержку граждан Итальянской Республики, противостоящих сегодня распространению коронавирусной инфекции.

В ролике звучат шедевры итальянской музыки композиторов Дж. Верди и Дж. Россини. Все произведения исполнялись александровцами на различных площадках во время гастролей и концертных турне.

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