12.04.2020 (12:41)

В довузовских образовательных учреждениях ВДВ организован дистанционный режим обучения

В целях недопущения распространения вирусных инфекций, в довузовских образовательных учреждениях Воздушно-десантных войск, включающих в себя Тульское суворовское военное училище, Ульяновское гвардейское суворовское военное училище и Омский кадетский военный корпус, организовано дистанционное обучение воспитанников.

В кратчайшие сроки был скорректирован учебный процесс, предусматривающий дистанционную форму обучения с использованием электронной обучающей системы.

Общение преподавателей с суворовцами организовано в режиме удаленного доступа, с использованием возможностей электронной системы «LMS-школа».

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